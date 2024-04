Al Meyer arriva la scuola per l’infanzia per i piccoli pazienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – Dal prossimo settembre, al, la campanella suonerà anche per i più: i bambini da tre a sei anni avranno a disposizione unadeltutta dedicata a loro. Il progetto pilota, primo in Toscana, è stato reso possibile grazie alla convenzione stipulata nei giorni scorsi dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l’Ufficio scolastico provinciale V di Firenze, l’Azienda ospedaliera universitariaIrccs e l’Istituto comprensivo Poliziano di Firenze. Il nuovo servizio permetterà di assicurare il diritto all’educazione e allo sviluppo armonico delle competenze dei bambini e delle bambine a cui la malattia impedisce di poter frequentare ladi appartenenza, offrendo loro la possibilità di mantenere quell’insieme di relazioni e ...