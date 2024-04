(Di giovedì 18 aprile 2024) Sarà lo storico d’arte e direttore emerito del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, a presiedere la giuria deldiImago in Villa, a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa),medievale arroccato sul declivio del monte che separa la Val di Cecina dalla Val di Cornia. Al primo classificato undi tutto rispetto: unanelantico del Comune. L’iscrizione all’evento, basato sulla tecnica del trompe l’oeil, è aperta fino al 30 aprile. Lungo un percorso che si snoda fra le antiche vie del, sono stati selezionati 16 edifici le cui pareti esterne diventeranno postazioni diper i concorrenti, che realizzeranno le loro opere dal 20 luglio al 20 agosto. La giuria, che ...

Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 17 aprile 2024 – Una casa in regalo. Pare incredibile e invece è quello che accadrà con il Concorso di pittura Imago in Villa, a Castelnuovo Val di Cecina , borgo ... (lanazione)

Al concorso di pittura, in premio una casa in un borgo toscano - Il direttore emerito del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger, presiederà la giuria del concorso di pittura Imago in Villa a Castelnuovo Val di Cecina. Il vincitore riceverà una casa nel borgo anti ...lanazione

A Sommariva Perno un concorso di pittura per esaltare la bellezza del “paese della Bela Rosin” - Il 30 maggio 1954 nasceva la Sagra della Fragola di Sommariva Perno. In quella domenica di 70 anni fa furono premiati i primi produttori sommarivesi e gli organizzatori della festa accolsero i ...targatocn

concorso di pittura: il premio è una casa nel borgo di Castelnuovo Val di Cecina - Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 17 aprile 2024 – Una casa in regalo. Pare incredibile e invece è quello che accadrà con il concorso di pittura Imago in Villa, a Castelnuovo Val di Cecina, borgo medi ...lanazione