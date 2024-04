Aiuti da una parte - sanzioni dall’altra Le proposte al vaglio del congresso Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildi Washington si muove contro il “fronte revisionista”, programmando una serie di votazioni atte a dare il via libera a misure volte a sostenere i propri alleati nel mondo o a limitare la capacità d’azione dei rivali. A partire dal pacchetto d’rimasto impantanato per mesi, a causa dell’opposizione della frangia del partito repubblicano più vicino alle posizioni di Donald Trump, che adesso sembra prendere una via alternativa. Lo speaker repubblicano della camera Mike Johnson ha annunciato mercoledì 17 aprile che pubblicherà le bozze su tre distinti progetti di legge riguardanti finanziamenti militari aggiuntivi per un totale di novantacinque miliardi di dollari (la stessa cifra del pacchetto orginiario) destinati a Israele, Taiwan e Ucraina, progetti che dovrebbero essere votati la sera di sabato 20 aprile. Poco dopo l’annuncio il ...