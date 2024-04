Aiutatemi - non trovo mio figlio Panico a Novol - poi la municipale rintraccia il piccolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 - Si perde nel parco di San Donato ma viene ritrovato in meno di un’ora dalla Polizia. Il protagonista della vicenda avvenuta questa mattina è un bambino di 8 anni. Alle 8.30 una pattuglia del Reparto Rifredi è stata fermata in via dii da una giovane madre che, in evidente stato di apprensione e paura, ha riferito di aver perso di vista suodi 8 anni all’interno del Parco San Donato dove il bambino stava girando con il monopattino. Gli agenti si sono messi subito a disposizione della donna e, dopo aver ricevuto tutte le informazioni utili al ritrovamento, hanno fatto diramare una nota di ricerca a tutte le pattuglie. Hanno poi fatto salire la madre nell’auto di servizio iniziando a perlustrare il parco e le zone limitrofe, rassicurandola via via che trascorreva il tempo senza trovare ...