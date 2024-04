Agguato a colpi di machete all' uscita dal ristorante | orrore a Modena

Un Operaio 24enne, Domenico Oppedisano, è stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria e San Pietro di Caridà, nel Reggino. Dalle prime notizie, l'uomo stava... (leggo)

Sparatoria a Paolo VI, un 42enne arrestato per tentato omicidio - Alle prime ore di oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa delle misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, su richiesta ...tarantobuonasera

Bari, faida tra Vavalle e Strisciuglio al San Paolo: tre condanne per l’Agguato di luglio 2022 - Inflitti 9 anni e 4 mesi di reclusione a Gennaro Sardella, 3 anni ai fratelli Cassano. L’inseguimento in moto, lo speronamento e poi sette colpi esplosi in corsa ...lagazzettadelmezzogiorno

Ferì un uomo in un Agguato a Taranto, arrestato un 42enne - E’ stato identificato e arrestato dalla polizia il presunto responsabile, in concorso con un complice non identificato, dell’Agguato a un 39enne pregiudicato ferito a colpi di pistola la notte tra l’8 ...trmtv