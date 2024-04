Aggrediscono vigile urbano e i suoi familiari - tre fermi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre giovani di età compresa tra i 20 e i 28 anni sono stati fermati su ordine della Procura di Napoli Nord dalla Polizia di Stato (Polizia Stradale dei Compartimenti di Campania e Basilicata) per una violenta aggressione commessa domenica sulla statale Domiziana nel territorio del comune di Giugliano in Campania ai danni di un, che era fuori dal servizio, della moglie e dei figli minori del pubblico ufficiale; restano ancora da individuare altri due complici dei fermati. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale (sezione di polizia giudiziaria di Napoli), i giovani erano in due auto e percorrevano la Domiziana ad alta velocità, effettuando manovre pericolose per gli altri automobilisti, tra cui lo stesso agente municipale. Questi ha fatto segno ai ragazzi di rallentare, ma i giovani, invece di dar seguito ...