Aggredì ex e tre persone al pronto soccorso della clinica Città Studi | Una voce mi spingeva a uccidere

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano – Quel pomeriggio di tre giorni fa ha detto all'ex compagna, prima di aggredirla, che “al mattino aveva cercato diuna persona” e che “voleva ammazzare anche il medico che l'aveva visitata”. Poi, davanti al giudice ha dichiarato di avere agito per delle “allucinazioni sonore che gli indicavano di dovere, abbinate a delle visioni di 'venature rossastre’”. Sono parole agli atti del 22enne arrestato dai carabinieri il 15 aprile dopo aver aggredito la sua ex compagna, anche lei di 22 anni, alladi Milano e ferito con un coltello treintervenute per difenderla. Ieri il gip di Milano Patrizia Nobile ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il giovane per le accuse di stalking e lesioni aggravate ai danni dell'ex fidanzata. Le ...