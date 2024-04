Agenzia Dogane e Monopoli - Alesse | In aumento sequestri di rifiuti destinati all’esportazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roberto: “L’analisi dei dati relativa aidieffettuati dall’nel 2023 evidenzia, rispetto all’anno precedente, undei pezzi sequestrati (+390%) e del relativo valore stimato (+57%)” Roma – Il direttore dell’dellee dei, Roberto, ha preso parte ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei, e su quelli ambientali e agroalimentari, per relazionare risultati e delineare prospettive future del quotidiano impegno di ADM in tale ambito. Con riferimento al settore ambientale, l’ha rivolto particolare attenzione all’accertamento e alla repressione delle violazioni in materia ...

Nel decreto taglia incentivi il governo Meloni ha previsto un bonus per l’attuazione del Pnrr . Ma soltanto ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane e Monopoli. Un premio extra ... (open.online)

Match fixing, Mattia (Adm): “Agenzia dei monopoli valore aggiunto per l’Italia nell’analisi dei flussi delle scommesse” - ROMA - Rispetto agli altri Paesi, il valore aggiunto dell’Italia - in tema di match fixing - è che l’Agenzia conosce in tempo reale la ...agipronews

Oltre 800 tonnellate di pneumatici importati illegalmente erano stoccati in un deposito nel torinese (VIDEO) - Grazie alle evidenze restituite dalla banca dati antifrode in uso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all’istituto della cooperazione amministrativa in materia doganale con la Svizzera, i ...giornalelavoce

Mattia (ADM): “Fenomeni di match-fixing possono essere transazionali. L’Agenzia si muove quando ci sono flussi anomali” - Il responsabile match-fixing dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Costanzo Mattia, è intervenuto all'Italian Gaming Expo ...agimeg