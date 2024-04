Affondare la petroliera E arriva Typhon | la provocazione americana - furia cinese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le forze armate di Stati Uniti e Filippine affonderanno unadismessa di fabbricazionedurante l'annuale manovra militare congiunta Balikatan, in programma dalla prossima settimana. La decisione di utilizzare la Brp Lake Caliraya - unica nave dismessa di fabbricazionedella Marina militare delle Filippine - come bersaglio per una esercitazione a fuoco vivo durante la manovra è emersa nelle scorse ore, e ha innescato immediate polemiche nell'ambito delle tensioni sempre più forti tra Manila e Pechino, tanto da spingere il colonnello Michael Logico, ufficiale dell'Esercito filippino coordinatore e portavoce di Balikatan 2024, ad affermare pubblicamente che l'affondamento della nave non intende inviare alcun messaggio a Paesi terzi. La scelta di una nave di fabbricazioneper l'esercitazione ...