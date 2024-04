Affermazione di genere - stop ai farmaci sospensivi della pubertà Che cosa si rischia

Svolta storica anche in Svezia, l’età per la transizione si abbassa a 16 anni, approvata la legge sull’autodeterminazione - Dibattito infuocato all'interno della maggioranza di centrodestra, ma la legge - che facilita anche il cambio di genere sui documenti e l'accesso alle procedure chirurgiche per l* adult* - è passata c ...gay

Violenza di genere e aderenza al modello tradizionale di mascolinità - Quando gli uomini affrontano il tema della violenza da parte di uomini sulle donne e altre minoranze di genere, possono sentirsi chiamati in causa e volersi dissociare dalla rappresentazione dell’uomo ...ilbolive.unipd

Linguaggio e genere, le parole hanno un peso - "Non pensavo fossi una femminuccia", "Perché ti comporti così, hai il ciclo": frasi comuni che mostrano disuguaglianze di genere ...ilrestodelcarlino