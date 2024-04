Adnkronos | Il tifoso terminale della Roma non esiste | sta bene e ha raccontato bugie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Secondo quanto rivelato da, ilmalatoche ha parlato in radio confidando di sperare in una vittoriain Europa league nella finale a Dublino del 22 maggio, prima del suicidio assistito in Svizzera, non. O meglio, è un vero, anche sfegatato, ma non sta male, non deve andare in terra elvetica per il fine vita e non è chiaro perché abbia contattato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosi giallorossi, per raccontare la sua storia, che sarebbe dunque inventata, mettendosi anche a piangere. In diretta a Te la do io Tokyo, il, che si è presentato col nome di Edoardo, ha dichiarato al conduttore Marione: ”Ho già preso ...