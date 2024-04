Addio ad Ambrogio Barlocco - per 53 anni sfornò il pane di Valtesse

(Di giovedì 18 aprile 2024) LUTTO. Si è spento a 85lo storico fornaio del quartiere: in via Ruggeri da Stabello era un punto di riferimento.

Calcio rossonero in lutto: è morto, all’età di 84 anni , Ambrogio Pelagalli , uno dei giocatori più amati del Milan negli anni Sessanta . Nato a Pieve Porto Moroine (Pavia) il 15 febbraio 1940, era ... (sport.quotidiano)

Addio di Monguzzi, le parole del presidente - Parole di stima quelle del presidente Ambrogio Molteni per l’Addio di Monguzzi: dopo 19 stagioni lascia la Pool Libertas Cantù.primacomo

“Avevo 21 anni, ho coronato un sogno. Smetto felice”. Il saluto al volley del Capitano, emozione pura - Difficili che non tocchino qualche corda emotiva anche in chi non ha mai seguito il volley, le righe di commosso saluto che il presidente del Pool Libertas Cantù ha rivolto oggi al suo storico “capita ...comozero