Acquisti sospetti e intimidazioni | così la ’ndrangheta è arrivata a Cesenatico

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – “C’erano segnali preoccupanti nelle cessioni di attività commerciali a persone pressoché sconosciute sul territorio e si sono verificati gravi casi di minacce a dipendenti comunali che non potevamo tollerare e tanto meno ignorare". In questi termini il sindaco diMatteo Gozzoli ha testimoniato al tribunale di Ravenna, dove si sta svolgendo il processo "Radici" contro le infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna ed il Comune disi è costituito parte civile. Sotto la lente ci sono compravendite e gestioni di attività economiche nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Modena e Reggio Emilia. Il filone romagnolo del procedimento è nato da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, nei confronti di persone accusate di associazione a delinquere, ...