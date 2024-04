Accadde oggi - 18 aprile | Giulio Corsini ed altre ricorrenze

(Di giovedì 18 aprile 2024) 18edUn simbolo dell’Atalanta, tra campo e panchina. Il 181954metteva a segno la prima rete con la maglia della Dea, nel 6-0 degli orobici all’Udinese. Quel dì nasceva Giancarlo Pietrangeli, oltre centonovanta presenze in Serie B con la Sambenedettese. Compiemezzo secolo Arturo Di Napoli, più di duecento partite nel massimo campionato e 162 in quello cadetto. Nel giorno del sessantesimo anniversario dalla scomparsa di Bernardo Perin, il quale con il Bologna festeggiò gli scudetti degli anni Venti (il primo e il secondo della storia felsinea). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

15 aprile : Julio Libonatti ed altre ricorrenze “Rappresenta dunque il primo caso classico del giocatore transoceanico sceso da noi appositamente per giocare a calcio”, scrive Franco Ossola Junior ... (glieroidelcalcio)

16 aprile : Mourad Meghni ed altre ricorrenze Contribuì alla Coppa Italia biancoceleste del 2009 (primo titolo dell’era Lotito) con un gol in tre presenze. In Italia giocò anche nel Bologna. Il 16 ... (glieroidelcalcio)

Ragazzini minacciano dei coetanei in centro a Monselice, arrivano i carabinieri - L’episodio è avvenuto domenica, alcuni dei protagonisti sono stati identificati. La protesta di residenti e negozianti ...mattinopadova.gelocal

Fa retromarcia in auto e investe il figlio di un anno: il piccolo Matteo morto dopo 2 giorni di agonia - Un uomo di 45 anni ha investito per errore il figlioletto di un anno e mezzo mentre faceva retromarcia in auto ...fanpage

Francesco Benigno svela il dietro le quinte de L’Isola dei Famosi - Dopo l’annuncio della sua esclusione da L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno torna nuovamente a parlare e rivela cosa sostiene sia realmente accaduto, avanzando gravi accuse verso uno degli autori ...quilink