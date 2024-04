Abusi sessuali sulle bambine di 4 anni della scuola materna | arrestato maestro a Milano Incastrato dalle microcamere in aula

È stato Arrestato in flagranza un maestro di una scuola materna di Milano , a ovest della città: l'accusa è quella di violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro bambine di età compresa tra ... (fanpage)

Abusi su bambine, arrestato maestro di un asilo a Milano - Un maestro di una scuola materna di Milano è stato arrestato ieri con l'accusa di Abusi sessuali nei confronti di quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 5 anni. (ANSA) ...ansa

Arrestato in flagrante un maestro d’asilo a Milano: è accusato di Abusi sessuali sulle bambine - È stato arrestato in flagranza un maestro di una scuola materna di Milano, a ovest della città: l'accusa è quella di violenza sessuale aggravata nei ...fanpage

Mamma a processo per Abusi sul figlio di 4 anni - Una madre di 36 anni di Conegliano, Treviso, è stata rinviata a giudizio per atti sessuali con minore. Il figlio di 4 anni. La decisione è stata presa dal giudice per le udienze preliminari Cristian V ...polesine24