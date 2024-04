Abusi sessuali su 4 bimbe dell’asilo - ma le vittime del maestro orco potrebbero essere molte di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) È il secondo caso nell’arco di una manciata di giorni, che coinvolge personale delle scuole del Comune di Milano, consu bambini documentati sempre da microcamere installate nelle strutture. Meno di una settimana fa l’arresto di una educatrice di 45 anni, accusata di maltrattamenti ai danni di almeno dieci bambini in un asilo nido della città. Ora è stato arrestato, in questo caso in flagranza di reato, un34enne in servizio in una scuola materna alla periferia Sud Ovest di Milano, accusato di violenzenei confronti di quattro bambine di età compresa fra 4 e 5 anni. Incastrato dalle telecamere Violenze avvenute all’interno della struttura, documentate delle microcamere installate dagli agenti della polizia locale, che hanno condotto l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm ...