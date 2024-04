Aborto - mezza Lega contro Meloni | il segnale è evidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bocciato in Aula alla Camera l’ordine del giorno al dl Pnrr presentato dal Pd sui consultori e il diritto di. Il testo aveva ricevuto il parere negativo del governo. Diciotto parlamentari si sono astenuti aznichè votare no, molti dei quali di maggioranza: 15 deputati della, tra cui anche il capogruppo Riccardo Molinari, e un deputato di FI che già si era astenuto ieri su un odg analogo del M5s, Paolo Emilio Russo. I voti a favore sono stai 93, i contrari 117. L’atto di indirizzo, a prima firma della deputata Sara Ferrari, impegnava il governo ad “assicurare” che la norma non impedisca in alcun modo la piena attuazione della legge 194 e e non restringa “il diritto delle donne ad avere accesso all’interruzione volontaria di gravidanza“. “Sui temi etici abbiamo lasciato libertà di coscienza e quindi c’è stato chi ha seguito le ...