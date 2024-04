Aborto - Marina Mengarelli Flamigni | A rischio l’autodeterminazione della donna Da Francia e Spagna scelte opposte a quelle del nostro governo

Sull'Aborto solo propaganda. "Emendamento fuffa, buono per la campagna elettorale" - Il comma che fa entrare le associazioni pro life nei consultori in realta non aggiunge e non cambia quanto già previsto dalla legge 194. Le opinioni di Marina ...huffingtonpost

Sull'Aborto solo propaganda. "Emendamento fuffa, buono per la campagna elettorale" (di L. Varlese) - 'Si tratta di un emendamento fuffa perché non fa che ribadire quello che è già garantito dall'articolo 2 della legge 194. Non aggiunge e non cambia assolutamente nulla. Servirà solo come bandierina pe ...informazione

Uno di noi. Marina Casini: diritto all’Aborto L’Europa affermi il “diritto di nascere” - Libertà integrale della donna, dignità della persona umana, diritto alla vita come fondamento di ogni altro diritto in ogni democrazia: parla la presidente della Federazione europea "One of us" ...avvenire