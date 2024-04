A1 Chiuso per una notte tratto Magliano Sabina – Orte verso Firenze

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di sabato 20 alle 6:00 di domenica 21 aprile, saràilcompreso tra. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, percorrere la SS3 FlaminiaRoma/Civita Castellana, la SP150 in direzionee la SP151Terni, con rientro in A1 ad. Lo comunica Autostrade. (Com/Red/ Dire)