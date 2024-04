A sinistra litigano pure per Ilaria Salis | candidatura ufficiale - con chi andrà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024)sarà candidata alle elezioni Europee di giugno. La maestra di 39 anni, attualmente detenuta in un carcere di Budapest in attesa del giudizio definitivo, ha infatti deciso di accettare il corteggiamento dell'Alleanza Verdi-, che le ha proposto un posto in lista. A svelarlo è Il Foglio, che sottolinea come “le procedure burocratiche già avviate nei giorni scorsi si concluderanno oggi pomeriggio”. Era stato proprio Nicola Fratoianni, leader diItalia, a tirare fuori il caso dell'italiana detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. In giornata il corpo diplomatico italiano, confermano anche fonti di governo, provvederà ad autenticare la firma per l'accettazione dellae completerà tutte le pratiche necessarie. In ...