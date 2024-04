A Pontasserchio in vista dell' Agrifiera si insegna a fare la torta coi bischeri

(Di giovedì 18 aprile 2024)- 18 aprile 2024. Durante la preparazionedisianche a preparare anche lacoi. Questa è l'idea del circolo Arci Casa del Popolo diper celebrare il suo dolce più famoso. L'iniziativa culinaria si terrà al circolo alle 15.30 e alle 21.30 di venerdì 26 aprile, due giorni primaa festa più notaa città. "Tra poco sarà il 28 di aprile - spiega Franco Marchetti - la festa di, conosciuta anche come la Fieraa Agricoltura e del Bestiame. Quando ancora il letto del vecchio Auser (oggi Serchio) scorreva frastagliato in queste zone, l’anticaera il centro ...

