A cosa pensava Bernardo Silva quando ha tirato quel rigore come un papà al parco col figlio? Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 aprile 2024) City-Real s’è concentrata, all’improvviso, in un preciso momento dila storia. Un attimo dili che a posteriori poi gli analisti rintracciano“punto di non ritorno”. La crepa che ha deciso il match. Ildiparato da Lunin senza far nulla, semplicemente restando lì immobile. Se in Spagna raccontano che il portiere del Real ha usato al contrario la teoria dello scemo (per tutti i dettagli: qui), in Inghilterra fanno davvero fatica a perdonarelo sgorbio al campione. Ilper esempio gli dedica un pezzo bello lungo, dal tono stupito:diamine gli è passato per la testa? “Per un giocatore che non ha mai commesso un errore in una partita dominata dalla sua squadra, un giocatore che prende ...