A che ora Arnaldi-Ruud - ATP Barcellona | programm - -v, streaming

(Di giovedì 18 aprile 2024) Matteoaffronterà Casperai quarti di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il formidabile norvegese sulla terra rossa catalana. Si preannuncia un impegno estremamente completato per il 23enne toscano, attuale numero 40 del ranking ATP, chiamato a sfidare il 25enne scandinavo, numero 6 al mondo. L’azzurro cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia, provando a ripetere quanto fatto nell’ultimo precedente: lo scorso anno si impose ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Madrid con il punteggio di 6-3, 6-4. I due giocatori si fronteggeranno per proseguire la propria avventura sul mattone tritato della località spagnola e per qualificarsi alle semifinali, da disputare contro il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Tomas Etcheverry. ...