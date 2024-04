2 Milioni di Euro Assegnati per Parcheggio nell' ex Caserma Rossi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'Aquila - Il Comune dell'Aquila riceverà duediper la realizzazione di unall'interno dell'ex, grazie ai fondidalla Cabina integrata terremoti 2009-2016/17. Questa somma è stata deliberata al termine della riunione presieduta dal commissario Guido Castelli, organismo incaricato di valutare interventi e investimenti per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Il progetto si allinea con il programma di rigenerazione urbana e il Piano urbano per la mobilità sostenibile adottato dall'ente comunale. L'obiettivo principale è migliorare l'accessibilità lenta e pedonale verso il centro storico, non solo con la creazione di circa 240 posti auto, ma anche con la realizzazione di aree verdi, spazi informativi e promozionali ...