Zucchero di canna o bianco | quale è preferibile consumare? Facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La scelta del dolcificante da mettere nel caffè o nel cappuccino della mattina crea disaccordo. In tanti credono che lodisia più salutare di quello. Un’idea che si è consolidata nel tempo e che nasce dal fatto che il processo di ‘chiarificazione’ possa essere nocivo per il nostro organismo. Di fatto si tratta di una convinzione che non trova supporto scientifico, ma che si è diffusa sempre più tra la gente. Ma qual è la verità?o scuro qual è– ilcorrieredellacitta.comDifferenza tradiIn realtà sembrerebbe proprio che tradi ...