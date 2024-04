Zelensky | Cina può contribuire a pace

"Stiamo lavorando attivamente per garantire che il primo vertice globale sulla pace di giugno (in Svizzera) produca risultati. Sono grato a tutti i leader e agli Stati che hanno espresso la loro ... (quotidiano)

Il guitto Zelensky, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood si conferma per quello che è: un attore scadente, degno di un melodramma di pessima fattura. Riesce a far ... (ilgiornaleditalia)