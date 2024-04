Zelensky a Ue | meritiamo difesa Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 22.18 Ciò che accade ogni giorno in Ucraina, sotto attacco terroristico russo,"può essere fermato solo dallaaerea, da sistemi specifici come Patriot, Iris-T, Samp-T, Nasams, sistemi di cui disponete. Servono all'Ucraina per difendersi da Putin, e questa è anche la vostra esigenza di sicurezza". Cosìin videoconferenza al Consiglio Ue. "la stessa sicurezza aerea di", incalza. Poi invita i leader Ue a mantenere la promessa di adesione alla Ue: "Giugno è il momento giusto per avviare negoziati".