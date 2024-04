Zambrotta | «Se l’Inter vincesse contro il Milan mi dispiacerebbe»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ex campione del mondo e giocatore delGianlucaha rilasciato un’intervista su Tuttosport relativa al derby e alla possibilità ghiotta che halunedì prossimo. DERBY – Gianlucain riferimento al derby di lunedì ha detto: «Bisogna vedere come prosegue il cammino in Europa League a partire dal passaggio del turno ai quarti con la Roma. Se ilriuscisse a rimontare con i giallorossi, il giudizio sarebbe differente. Perché in campionato c’è poco da dire: il, dopo 32 giornate, ha un punto in più rispetto alla stagione dello scudetto. Significa che la squadra non ha fatto male.è stata troppo forte, come il Napoli un anno fa. Bisogna dare merito a chi è stato davanti. Aspettiamo il verdetto dell’Europa League prima di ...