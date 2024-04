Yacht sottratto al fisco | chiesti 3 anni per l' ex compagno di Daniela Santanchè

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - La procura di Milano ha chiesto una condanna a 3di reclusione e la confisca di 393 mila euro per GiovCanio Mazzaro, l'exdella ministra del Turismo,Santanche'. Il reato contestato e' sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per l'operazione di vendita delloUnica nel 2019. Vicenda per cui la posizione della co-indagata ed ex compagna Santanche' e' stata archiviata dalla gip. Per il pm Paolo Filippini l'imprenditore "ha un unico bene che vende dopo che gli sono state notificate delle cartelle esattoriali" al solo fine di "far sparire l'unico bene aggredibile e i suoi proventi". Un'operazione che avviene con una presunta fittizia cessione alla societa' Biofood, all'epoca rappresentata da Santanche', per 393 mila euro, che "Mazzaro dovrebbe ricevere, ma ...