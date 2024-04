Xavi è una furia post eliminazione | l’attacco all’arbitro fa il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dall’espulsione di Araujo al gol di Kylian Mbappé sul finale, il Barcellona cade un pezzo dopo l’altro contro un PSG non insuperabile. Nel-partitafa esplodere tutta la sua rabbia ai microfoni. Una partita che sembrava essersi messa sui binari giusti. Dopo 12 minuti il gol di Raphinha – propiziato da un’azione personale di Yamal che fa tutto da solo per poi scaricare una palla solo da appoggiare in porta da due passi – illude i catalani. L’inerzia del match sembra girare tutta da una parte, poi l’ingenuità. Allo scoccare del 29°, Barcola si mette in proprio e in velocità salta tutti, Araujo pur di fermarlo accetta il rischio. Il contatto fra i due è giudicato falloso, l’arbitro espelle per chiara occasione da gol l’uruguaiano e da lì la partita assume tutto un altro sviluppo. “Match condizionato dalle decisioni dell’arbitro”, le parole al ...