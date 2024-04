WWE | I biglietti per Clash At The Castle saranno in vendita la settimana prossima

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Con un comunicato della WWE, ladeiperAt The: Scotlandinda venerdì 26 aprile. Il comunicato: STAMFORD, Conn., 17 aprile 2024 – WWE®, parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), ha annunciato oggi che icombinati per Friday Night SmackDown eAt the: Scotland, che si terranno all’OVO Hydro di Glasgow il prossimo giugno,disponibili venerdì 26 aprile alle 10.00 BST tramite Ticketmaster.co.uk.

Grande notizia per i fan nostrani della WWE: mercoledì 1 maggio, all'UNIPOL Arena di Bologna, le superstar più amate torneranno in azione dal vivo in Italia . La WWE, parte di TKO Group Holdings, ha ... (movieplayer)

Wrestlemania XL sarà la prima senza un McMahon a guidare la WWE e, già per questo motivo, sarà storica. L’anniversario numero 40 dello Showcase of Immortals, che già aveva venduto moltissimo, ... (zonawrestling)

CM Punk sarà ad entrambe le serate del WWE Draft 2024: l’annuncio - Negli ultimi giorni si è tornato a parlare prepotentemente di WWE Draft, in concomitanza con WrestleMania, a causa dell'ultima intervista rilasciata da Triple H ai microfoni della trasmissione persona ...worldwrestling

WWE Wrestlemania 40, il 13 e 14 aprile l’evento visibile su DMAX: match e telecronisti - WWE Wrestlemania 40. Fra i match più attesi della due giorni dell'evento spicca quello fra Cody Rhodes e Roman Reigns.maridacaterini

WRESTLEMANIA XL in chiaro su DMAX, due Serate con le Star della WWE® - È il più importante evento annuale della WWE® e come ogni anno promette scintille. La grande sorpresa per i fan italiani è che l’esclusivo pay-per-view “WRESTLEMANIA XL” sarà trasmesso per la prima vo ...digital-news