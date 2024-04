WWE | Aperta un indagine sul caso Gulak Rousey

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Qualche giorno fa, Rondaha accusato pubblicamente Drewdi aver assunto comportamenti inappropriati e irrispoettosi nel backstage, durante un evento WWE del 2022. L’accusa è andata di pari passo con un’improvvisa assenza diad NXT, dando vita alle più svariate speculazioni.si è poi difeso affermando che l’incidente in questione fosse frutto di una casualità. Si indaga… Bryan Alvarez del “Wrestling Observer” ha rivelato che sarebbe stata condotta un’sulda parte della WWE. “Per quanto riguarda Ronda e Drew, la particolarità è che entrambi hanno dichiarato di avere dei testimoni. Mi è stato detto che la WWE ha svolto un’, ha intervistato delle persone eè stato rimosso dalla sua ...

Cody Rhodes spostato ufficialmente a SmackDown prima del Draft: che succede ora - Prima del Draft annuale, il campione massimo della WWE viene spostato ufficialmente nel roster blu, aprendo nuovi scenari ...worldwrestling

WWE: Rhea Ripley rompe il silenzio dopo il forte gesto fatto a Raw - Dopo aver reso vacante il titolo, Rhea Ripley ha voluto rilasciare un messaggio semplice e chiaro al WWE Universe ...spaziowrestling

AEW/WWE: Tony Khan parla di una potenziale collaborazione con la WWE - L'AEW è arrivata molto lontano dal suo debutto nel 2019, poiché è cresciuta in modo significativo in numerosi settori, ma c'è ancora molto spazio per il miglioramento dell'azienda. Interessatamente, T ...zonawrestling