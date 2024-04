WTA Stoccarda 2024 | Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate al primo turno del torneo di doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Escono subito di scenanel tabellone didelWTA 500 di: la coppia azzurra cede al duo formato dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dall’estone Ingrid Neel, capaci di imporsi per 6-4 1-6 10-6 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Nelset le azzurre, dopo aver mancato il break al deciding point nel secondo game, nel quarto operano lo strappo a trenta alla terza occasione. Purtroppo arriva l’immediato controbreak al punto decisivo di Eikeri/Neel, ma sempre al deciding point la coppia azzurra strappa ancora la battuta alle avversarie per andare sul 4-2. La coppia italiana, però restituisce subito il break e subisce l’aggancio sul 4-4. Nel nono game il punto decisivo è fatale alle azzurre e così Eikeri ...