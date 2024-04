Wta Stoccarda 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 18 aprile con Paolini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il, glie l'didel torneo Wta didella giornata di18. Torna in campo Jasmine, che dopo il comodo esordio contro Errani sfida Ons Jabeur per un posto ai quarti. Debuttano anche Iga Swiatek e Elena Rybakina, rispettivamente prima e quarta forza del seeding. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Ore 12:30 – (4) Rybakina vs Kudermetova a seguire –vs (7) Jabeur a seguire – (1) Swiatek vs Mertens Non prima delle 19:00 – Kerber o Raducanu vs Noskova a seguire – (5) Zheng vs Kostyuk COURT 1 2°match dalle 12:30 – Vondrousova vs Potapova