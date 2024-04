WTA Rouen | Martina Trevisan regola in due set Naomi Osaka nel primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’habitat naturale. La terra rossa è e sarà sempre la superficie preferita die la toscana ha voluto ribadire il concetto neldel WTA di. Sul red carpet francese, al coperto, l’azzurra (n.78 del ranking) ha piegato una giocatrice dal nobile passato, che contrariamente a lei non ha mai amato particolarmente il mattone tritato. Ci si riferisce a(n.192 del mondo attuale), sconfitta con il punteggio di 6-4 6-2. Una vittoria prestigiosa di, che fa morale in questa campagna sul rosso. Negli ottavi di finaleaffronterà l’ucraina Anhelina Kalinina (n.32 del ranking), a segno per 6-4 7-5 contro la francese Alize Cornet (n.106 WTA). Nelset l’inizio è ...