WTA Rouen 2024 | Stephens vince il big match con Pliskova | avanti Andreeva nella giornata di Trevisan

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono andati in archivio tutti i primi turni e sono iniziati gli ottavi di finale del WTA 250 di(Francia) sulla terra battuta indoor. Unache è stata prolifica per i colori italiani grazie a Martinache ha superato in due set Naomi Osaka, ma che ha visto altri incontri interessanti. Il bigtra nobili decadute era quello tra Sloanee Karolina: la statunitense ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-2., finalista del Roland Garros nel 2018, ha rimontato nel primo set da 1-3, mentre nel secondo set è riuscita sempre a strappare il servizio all’avversaria eccetto in un’occasione. Ai quarti di finale si sono qualificate anche Mirrae Magda Linette. La russa ha vinto il derby contro Elina ...