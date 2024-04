WhatsApp | vuoi recuperare un messaggio cancellato? Ora puoi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 17 aprile 2024)unsu? Orafarlo: tutto quello che serve sapere e cosa fare Dal 2017ha deciso di introdurre una funzione molto importante (e che ha suscitato non poche polemiche), ovvero quella della cancellazione dei messaggi sia ricevuti che inviati. In molti, però, si sono chiesti se ci sia un modo per cercare di, appunto, unche è statoper sbaglio. La risposta è una: assolutamente sì. Come tutti ben sanno (oppure per chi non lo sapesse) per cancellare unbisognerà tenere premuto a lungo sul ballon dello stesso.(Foto ...