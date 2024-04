Whatsapp | lo sapevi che puoi spiare gli accessi dei tuoi contatti? Guida pratica

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Per semplice curiosità o per giocodà la possibilità di venire a conoscenza di alcuni particolari della vita di amici e parenti che sia attraverso la foto profilo, le immagini dello stato e anche la permanenza online. In pochi sanno, infatti, che è possibile scoprire quando e quanto tempo un nostro contatto trascorre in chat sull’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo:, è possibileglidei– ilcorrieredellacitta.comLa app che consente di ‘’ i vostriSe siete interessati a sapere quanto tempo qualcuno resta connesso sull’applicazione, quanta parte della giornata passa a chattare, allora c’è un’app che corre in aiuto. È sufficiente installarla sul ...