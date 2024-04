West Ham-Leverkusen Europa League - 18-04-2024 ore 21 | 00 | formazion - quo -e, pronostici Diverse defezioni per Mo -es, Xabi Alonso perde Borja Iglesias

West Ham-Bayer Leverkusen è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Il momento in cui i ... (ilveggente)

West Ham – Leverkusen: diretta live e risultato in tempo reale - La partita West Ham-Leverkusen di Giovedì 18 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale di Europa League LONDRA ...calciomagazine

West Ham-Bayer Leverkusen, Xabi Alonso rassicura: “Il titolo non ci cambierà” - Una settimana da sogno quella che il Bayer Leverkusen ha vissuto. Infatti per il club tedesco si è coronato il sogno del primo trionfo nella sua storia, ma ...footballnews24

Europa League, pronostico e quote di West Ham-Leverkusen - Al "London Stadium" il West Ham è chiamato a fare l'impresa. Gli "Hammers" dopo aver perso l'andata dei quarti di finale di Europa League sul campo del Leverkusen per 2-0 e hanno comunque l'obbligo di ...corrieredellosport