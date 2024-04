West Ham-Bayer Leverkusen | Europa League | tv | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Ham-è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale die si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv,. Il momento in cui i tifosi che domenica scorsa gremivano in ogni ordine di posto la BayArena si sono riversati in campo al fischio finale di-Werder Brema – terminata 5-0 – è già entrato a far parte della storia della Bundesliga. “Neverkusen”, nomignolo canzonatorio con cui gli avversarsi prendevano da sempre in giro un club che aveva solo sfiorato le vittorie importanti, ora è un lontano ricordo. Hofmann esulta con i compagni – IlVeggente.it (Ansa)La truppa di Xabi Alonso si è appena laureata campione di Germania, dominando un ...

