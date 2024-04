Vuole allargare il conflitto La verità di Erdogan | con chi se la prende

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il presidente turco Recep Tayyipaccusa apertamente il governo israeliano del premier Benjamin Netanyahu di aver compiuto «provocazioni» per far esplodere ilin tutta la regione e punta il dito contro i Paesi occidentali, colpevoli di chiudere gli occhi dinanzi alle azioni dello Stato ebraico che minacciano la stabilità regionale. «Il principale responsabile per le tensioni che ci hanno tenuto con il fiato sospeso la sera del 13 aprile (giorno dell'attacco lanciato dall'Iran, ndr) è Netanyahu e la sua sanguinaria amministrazione. L'attacco dell'Iran ha mostrato ancora una volta il doppio standard che l'Occidente applica e il rischio concreto di unregionale. È necessario guardare alle cause dietro l'attacco dell'Iran», ha detto il leader turco. «A partire dal 7 ottobre, il governo israeliano ...