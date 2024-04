Vp Canniccia Corsa inarrestabile. L'Upc Sdh È un rullo compressore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Due schiacciasassi. Vpe Upc Sdh continuano la loronei campionati nazionali: per la settima volta di fila, hanno vinto entrambe. E le rispettive classifiche ne risentono positivamente. Serie B. Nel girone F del campionato maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese ha infilato la settima vittoria di fila, con l’ultimo ko datato 17 febbraio contro Grosseto. In proiezione, mantenendo la media punti registrata dopo il rientro in panchina di Sansonetti, i biancoblù sarebbero a lottare per il podio. L’ultimo successo è arrivato contro il Tomei Livorno: nella città labronica,Sdh ha vinto con merito senza lasciare spazio di manovra agli avversari, 0-3 (21-25, 19-25, 17-25) e altro fieno in cascina per difendere il quinto posto. Classifica: Comcavi 56, Toscanagarden 53, Invicta Grosseto 47, ...