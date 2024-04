Voto scambio e corruzione | sospeso vice governatore della Sicilia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori accusati, a vario titolo, dielettorale politico - mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso,aggravata, istigazione allae turbata libertà degli incanti. Tra gli arrestati il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando. Ai domiciliari il suo oppositore politico, Mario Ronsisvalle, poi suo alleato.dalle funzioni pubbliche per un anno ilpresidenteRegione e leaderLega Luca Sammartino.

