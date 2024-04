(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (askanews) – L’delhato il ddldi revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse. Il ddl è statoto con 74 voti favorevoli e 56 contrari, nessun astenuto. Il provvedimento, in tre articoli, introduce una stretta sulin(da cui dipenderà una eventuale bocciatura) espresso in decimi, sanzioni e multe per chi aggredisce il personale scolastico e il ritorno ai “giudizi sintetici” per la scuola primaria. Passa ora all’esame della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Voto il condotta e sospensioni , arriva la stretta per il mondo della scuola: approvato in prima lettura in Senato il ddl voluto da Validitara, che contiene la revisione della disciplina di ... (fanpage)

Voto in condotta, il Senato ha approvato il ddl Valditara. Va alla Camera - Roma, 17 apr. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato il ddl Valditara di revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse. Il ddl è stato approvato c ...askanews

Voto in condotta e sospensioni, primo ok a ddl Valditara su comportamento studenti: cosa c’è nel testo - Voto il condotta e sospensioni, arriva la stretta per il mondo della scuola: approvato in prima lettura in Senato il ddl voluto da Validitara, che contiene ...fanpage

Voto in condotta, aula Senato approva ddl Valditara. Va alla Camera - Roma, 17 apr. (askanews) - L'aula del Senato ha approvato il ddl Valditara di revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse. Il ddl è stato approvato ...notizie.tiscali