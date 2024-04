Voto di scambio in Sicilia | Paita Italia viva | Il clientelismo va sconfitto | ma le preferenze non sono il male

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 – Senatrice Raffaella, riecco un caso didiina pochi giorni dei due precedenti a Bari e Torino. Che sta succedendo? "Non entro nel merito delle indagini catanesi,garantista. La nostra critica a Emiliano sul caso Bari, invece, è politica. E faccio appello a Calenda: esca dalla maggioranza e faccia cadere la giunta pugliese. Non per gli avvisi di garanzia, ma per le posizioni su Tap, Ilva e Xylella". L’accusa al vicepresidente della Regioneperò è di connivenza mafiosa. Siete garantisti anche in questi casi? "La Mafia è un cancro, e dico grazie a tutti i magistrati e forze dell’ordine che la combattono. Ma se si è garantisti lo si è sempre, anche con i reati più odiosi. Chi ...