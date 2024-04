Voto di scambio in Sicilia | arrestato il sindaco di Tremestieri Etneo Tra gli indagati pure il vice presidente leghista della Regione

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo l’inchiesta deflagrata in Puglia, scoppia un terremoto giudiziario per presuntodiin. A condurre l’indagine che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari, tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori, è stata la Procura di Catania, guidata dal procuratore Carmelo Zuccaro. Tra chi è finito in carcere spicca il nome deldi, Santi Rando, mentre sono stati disposti i domiciliari per il suo oppositore politico – poi diventato alleato -, Mario Ronsisvalle. Destinatario delle misure cautelari anche ile “ras delle preferenze”, Luca Sammartino, nei confronti del quale è stata ...