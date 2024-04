Voto di scambio e corruzione in Sicilia | arrestato un sindaco | sospeso vicepresidente Regione

AGI - Terremoto alla Regione Sicilia na. Il vice governatore Luca Sammartino, deputato della Lega, è stato sospeso per un anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata. È uno degli esiti ... (agi)

Dopo l’inchiesta deflagrata in Puglia, scoppia un terremoto giudiziario per presunto Voto di scambio pure in Sicilia. A condurre l’indagine che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari, tra ... (lanotiziagiornale)