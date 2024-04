Voto di scambio | D’Attis Forza Italia | Sistema elettorale da cambiare E servono maggiori controlli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 – “Credo che queste inchieste mettano in discussione ildelle preferenze. E penso che l’sia matura per una riflessione su questo". Mario, vicepresidente della Commissione antimafia, spiega che le inchieste di Bari, Torino e Catania suldipolitico mafioso abbiano messo in luce una debolezza del. "Le preferenze sono un bene dal punto di vista della democrazia perché danno al popolo la possibilità di scelta, ma in molti casi possono rappresentare una potenziale distorsione. La ricerca delsfrenata senza limiti è pericolosa", dice il deputato di. Inon funzionano secondo lei? "Funzionano, ma devono ...