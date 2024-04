Voto di scambio | 11 arresti in Sicilia | c' è anche un sindaco Sospeso il vice governatore

Arrestato il sindaco di Tremestieri Etneo con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata. sospeso per un anno il vicepresidente della Regione , indagato per corruzione (ilgiornale)

Elezioni Bari, Laforgia e Leccese vanno divisi al Voto: “Patto di trasparenza per le liste, poi insieme all’eventuale ballottaggio” - Nessun terzo nome, niente primarie. Solo una sorta di patto di non belligeranza in vista di un eventuale ballottaggio e, in caso di vittoria, una collaborazione nel governo della città. La telenovela ...ilfattoquotidiano

Operazione Pandora, indagato vicepresidente Regione Siciliana: 11 misure cautelari - 10:07 - Operazione Pandora, indagato vicepresidente Regione Siciliana: 11 misure cautelari +++09:16 - Viabilità, riaperta al traffico la SP n. 80 Agrigento-Baiata-Favara +++09:03 - TUA, con la nuova A ...grandangoloagrigento

Voto di scambio a Tremestieri Etneo: arrestato il sindaco e sospeso dai pubblici uffici l’assessore regionale Luca Sammartino - Terremoto alla Regione Siciliana. Il vice presidente Luca Sammartino, deputato della Lega, è stato sospeso per un anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata.itacanotizie