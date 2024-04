Volley | finale scudetto Serie A1 femminile | Scandicci fa l’impresa in gara1 | successo 3-2 in casa di Conegliano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) IndelladiA1 Tigotà 2023/2024 dila Savino Del Benesbanca 3-2 (25-22, 16-25, 25-22, 24-26, 17-15) il campo della Prosecco Doc Imoco, e si porta avanti 1-0 nella. Fattore campo subito rovesciato dunque, grazie ad una prova stoica da parte delle ragazze di Barbolini, che non si sono mai arrese e hanno trovato una rimonta che sembrava insperata nel tie break decisivo. Prima sconfitta interna in stagione per le Pantere, che non perdevano davanti al proprio pubblico da gara3 delle finali dello scorso anno con Milano. Lasi sposta ora aper il secondo episodio, in programma sabato 20 aprile alle ore 20.30. PLAYOFF ...